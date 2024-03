Israel dice que la abstención de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU es "un error moral" que beneficia a Hamás

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, durante una comparecencia ante Naciones Unidas (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin

Katz afirma que supone "un mensaje que no es bueno" sobre que Washington "no apoya tanto a Israel" ante su ofensiva contra Gaza



MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha afirmado este martes que la decisión de Estados Unidos de abstenerse en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza supone "un error moral y ético" que dañará a las autoridades israelíes en las negociaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Katz ha manifestado en declaraciones concedidas a la Radio del Ejército que "Hamás trabaja sobre el hecho de que (...) habrá un alto el fuego sin la necesidad de tener que pagar nada", en medio de los contactos indirectos entre las partes para un alto el fuego en Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.

"Desde nuestro punto de vista, es un mensaje, un mensaje que no es bueno, para todos los que están del lado de Hamás, sobre que Estados Unidos no apoya tanto a Israel", ha argumentado el ministro, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Así, ha manifestado que Israel "necesita demostrar, por la vía militar, que mantendrá sus objetivos", entre los que figuran la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamás, con lo que apunta a la posibilidad de que el Ejército continúe con su ofensiva a pesar de la citada resolución pidiendo un alto el fuego.

Katz ha recalcado además que los lazos entre Israel y Estados Unidos siguen siendo fuertes y ha achacado la postura del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre el conflicto en Gaza y la ofensiva de Israel a las presiones del "ala radical" del Partido Demócrata.

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU es el primer texto que logra apoyo en el organismo desde el inicio del conflicto, tras los tres vetos anteriores de Estados Unidos, que se ha abstenido en esta ocasión, provocando el enfado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha cancelado el viaje de una delegación de su gobierno para esta semana.

Israel lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Salud palestino en el enclave ha informado de la muerte de más de 32.300 palestinos, a los que se suman más de 420 por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.