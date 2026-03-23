Israel eleva a más de 4.700 los heridos desde el inicio de la ofensiva contra Irán

Escombros de un edificio dañado tras un ataque con misiles en Arad, Israel. - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Israel ha confirmado este lunes que se han registrado 4.713 heridos en el país desde el inicio de la guerra en Irán, de los cuales 123 siguen hospitalizados.

Según el balance oficial, han requerido atención hospitalaria casi 5.000 personas en Israel como consecuencia de los ataques iraníes en represalia por la ofensiva lanzada de forma conjunta con Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Del total, 123 siguen hospitalizados, de los cuales 15 revisten de gravedad y 27 son heridos leves, mientras el resto sufre heridas muy leves.

Este balance llega cuando Israel ha vivido la peor jornada de bombardeos iraníes, después de que Teherán y las milicias libanesas de Hezbolá hayan acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles, dejando al menos un muerto y 303 heridos, ocho de ellos graves. De los heridos, 153 fueron evacuados a hospitales, ha detallado el ministerio.

El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde del domingo, en represalia directa de Irán tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz. Caída la noche, la República Islámica respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí.