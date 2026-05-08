Israel emite órdenes de evacuación a otras siete localidades de Líbano de cara a ataques pese al alto el fuego

Daños en un edificio en la capital de Líbano, Beirut, tras un bombardeo del Ejército de Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este viernes órdenes de evacuación para otras siete localidades situadas en el sur de Líbano de cara a nuevos bombardeos contra estas zonas, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha indicado en redes sociales que las órdenes afectan a Al Namiriya, Tair Filisiya, Jalusiya, Jalusiya al Fauqa, Tura, Maraká y Al Abasiya, antes de recalcar que sus tropas lanzarán ataques "a la luz de las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá".

"Por el bien de su seguridad, deben evacuar sus hogares de inmediato y alejarse de los pueblos y localidades a una distancia no menor de mil metros", ha dicho, en línea con órdenes emitidas en el pasado. "Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate, pone en peligro su vida", ha zanjado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.