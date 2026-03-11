Israel ensalza los "impresionantes éxitos" de la ofensiva contra Irán y afirma que la cúpula iraní "huye como ratas"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (izquierda), junto al jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir (derecha), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán - ARIEL HERMONI, MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha ensalzado este miércoles los "impresionantes éxitos" en el marco de la ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán y ha afirmado que los integrantes de la cúpula iraní "huyen como ratas", "igual que hicieron los líderes de Hamás en Gaza", en referencia a la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Aplaudo los éxitos absolutamente impresionantes logrados en el ataque y la defensa y en las actividades junto a los socios estadounidenses", ha dicho, antes de afirmar que "los miembros de la cúpula iraní que sobrevivieron son unos cobardes que abusan de mujeres, niños y ancianos en las calles y están especializados en el asesinato de civiles".

"Ya están amenazando con asesinar y masacrar a los que protesten (contra las autoridades), pero vemos que, cuando hacen frente a una fuerza real, huyen como ratas, igual que hicieron los líderes de Hamás en Gaza", ha sostenido, según un comunicado publicado por su cartera.

Así, ha manifestado que las autoridades de Irán y Hamás "están alineadas" en "la emisión de órdenes para disparar contra civiles y niños en Israel y en la región", al tiempo que ha esgrimido que Israel y Estados Unidos "están llevando a cabo una operación impresionante y sistemática para dañar al régimen, a la Guardia Revolucionaria y a los Basij".

"Miles de ellos han muerto y lo están encubriendo con el corte de Internet", ha dicho Katz, que ha aseverado que "las cámaras frigoríficas en los hospitales están llenas de fuerzas terroristas, no de civiles". "Debemos seguir haciendo esto. Seguiremos actuando y aplastando al régimen", ha prometido.

"Debemos seguir haciéndolo para permitir al pueblo iraní alzarse y derrocar al régimen. En última instancia, depende de ellos", ha argüido, antes de incidir en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "hablan y se coordinan a diario" para abordar la ofensiva, que "continuará mientras sea necesario, sin fecha límite".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada por sorpresa el 28 de febrero, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático.

Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.