Israel entrega 15 cuerpos de palestinos a las autoridades gazatíes

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han entregado 15 cuerpos de palestinos a las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que denuncia que los cadáveres tienen señales de "abusos y palizas".

"El Ministerio de Sanidad anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires liberados hoy por la ocupación israelí y Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 135", ha informado el Ministerio en un comunicado.

"Algunos cuerpos presentan signos de abuso, palizas, esposas y vendajes", explica el Ministerio. Hasta el momento han sido identificados siete de los 15 cuerpos, explica el Ministerio, cuyos profesionales médicos continúan trabajando conforme a los protocolos vigentes para completar los exámenes y poder entregar los restos a las familias.

Esta entrega se enmarca dentro del acuerdo firmado por Israel y Hamás hace dos semanas para la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos que incluye además un alto el fuego que ha propiciado la paralización de la cruenta ofensiva militar israelí sobre Gaza lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de casi 68.000 muertos y 170.000 heridos, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.