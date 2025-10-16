Israel espera que Alemania vuelva a exportar armas tras el alto el fuego en Gaza

BERLÍN 16 Oct. (DPA/EP) -

El Gobierno israelí ha indicado este miércoles que espera que Alemania retire la suspensión parcial de la exportación de armas a Israel, así como la advertencia de viaje a determinadas zonas del país, tras el acuerdo de alto el fuego firmado en la Franja de Gaza con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"esperamos que el Gobierno alemán levante esas dos restricciones", ha afirmado la viceministra de Exteriores israelí, Sharren Haskel, en declaraciones a los medios de comunicación presentes durante una visita a Berlín, en las que ha aducido al fin de la "guerra".

Asimismo, también ha expresado su apoyo a la participación de Alemania en el proceso de paz en curso para la Franja de Gaza, basado en una propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Consideramos que el Gobierno alemán es digno de confianza para participar", ha destacado Haskel, que ha añadido que no tendría ninguna objeción acerca de la hipotética participación alemana en una fuerza de mantenimiento de la paz en el enclave palestino.

Preguntada además por la posibilidad de que las sensibilidades históricas del país que bajo el régimen nazi de Adolf Hitler acometió el Holocausto pudieran ser motivo de preocupación, ha asegurado que el Gobierno israelí "confía" en Berlín, recordando las manifestaciones de solidaridad en Alemania tras el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las declaraciones de Haskel aluden a la suspensión temporal ordenada a principios de agosto por el canciller alemán, Friedrich Merz, de las exportaciones de armas a Israel que pudieran utilizarse en el conflicto de Gaza, por las acciones cada vez más agresivas del Ejército israelí. En las semanas que precedieron a la decisión, Berlín había intensificó gradualmente sus críticas al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero evitó imponer sanciones.

Sin embargo, tras el acuerdo entre Israel y Hamás sobre los primeros pasos hacia un proceso de paz, Merz afirmó que habría que reconsiderar las restricciones a la exportación de armas, aunque es una medida que ha afirmado querer coordinar con la dos partes de la coalición gobernante alemana.

La dirección del grupo parlamentario conservador de Merz ha pedido que se levanten rápidamente las restricciones, mientras que el Partido Socialdemócrata, de centroizquierda y socio minoritario de la coalición de Merz, aún no ha tomado posición.