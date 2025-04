Israel expresa su deseo de normalizar relaciones con Líbano en un futuro

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha expresado este jueves durante una visita a Francia su deseo de normalizar relaciones con Líbano en un futuro en el contexto del acuerdo de alto el fuego con Hezbolá alcanzado a finales de noviembre.

"Desde la perspectiva libanesa, podría ser demasiado pronto para hacerlo ahora. Hemos empezado a negociar sobre ciertos temas. Contamos con un equipo que negocia el tema de las fronteras y otro problema son los prisioneros capturados en esta guerra", ha señalado en una rueda de prensa desde París.

Saar ha explicado que tanto Francia como Israel están "interesados en la estabilidad de Líbano", así como "la continuación del alto el fuego". "Aún no estamos en condiciones de negociar la normalización. Ojalá lo estemos en el futuro", ha agregado.

No obstante, ha resaltado que Israel no permitirá que el partido-milicia chií "se rearme". "En Líbano existe cooperación entre Irán, Hezbolá y Hamás. No permitiremos actividades terroristas desde allí contra Israel y nuestros civiles", ha dicho.

Sus palabras han llegado poco después de que se se haya reunido con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, a quien ha invitado a viajar a Israel. "Creo que lo hará pronto y espero continuar nuestro diálogo para beneficio de nuestras dos naciones", ha indicado.

Las partes llegaron a un acuerdo de alto el fuego por el que además tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí no se ha retirado por completo y ha mantenido cinco puestos en territorio de su país vecino.

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos durante las semanas posteriores al alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego, si bien tanto Beirut como el grupo islamista se han mostrado críticos con estas acciones.