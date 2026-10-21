Israel expulsará a dos "activistas extranjeros" detenidos durante la recogida de aceituna en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel ha anunciado este miércoles que expulsarán del país a dos "activistas propalestinos extrajeros" detenidos tras participar "sin permiso" en una recogida de aceituna cerca de la localidad cisjordana de Tuani, en medio de los recientes ataques perpetrados por colonos en la zona.

La Policía de Israel ha señalado en un comunicado en redes sociales que los activistas, a los que describe como "padre e hijo" y cuya nacionalidad no facilita, fueron detenidos el martes durante una recogida de aceituna que no contaba con permiso de las autoridades de Israel.

Israel prohíbe a los palestinos la recogida de aceituna en algunas zonas de Cisjorania y les exige que pidan previamente una autorización a la Administración Civil.

"La detención se produjo tras advertencias previas a los residentes para que se abstuvieran de realizar de recolección no autorizadas", ha señalado la Policía, que ha agregado que ambos fueron interrogados y que, tras ello, se ha ordenado su deportación y "prohibición de entrada" a Israel.

Durante los últimos días se han registrado varios ataques por parte de colonos contra actividades relacionadas con la recogida de oliva en Cisjordania, sucesos que se han saldado con decenas de heridos, incluidos una periodista del diario estadounidense 'The Washington Post' y varios diplomáticos europeos.