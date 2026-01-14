Israel filtra una carta en la que Guterres recuerda al Gobierno su obligación de proteger a la UNRWA

Archivo - Imagen de archivo de la oficina en Cisjordania y Jerusalén de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha publicado este martes una carta atribuida al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que este lamenta las leyes aprobadas en el Parlamento israelí para prohibir el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y recuerda que el país está obligado a proteger a la agencia y a su personal.

"Lamento profundamente que, el 29 de diciembre de 2025, la Knesset de Israel aprobara enmiendas a la Ley de Cese de las Operaciones de la UNRWA, que ahora prohíben expresamente la prestación de servicios básicos, incluidos los de electricidad y agua, y servicios esenciales, como telecomunicaciones y servicios bancarios" a la entidad, habría afirmado Guterres según el documento --con fecha del jueves 8 de enero-- que el diplomático israelí ha difundido en la red social X.

En el mismo, el representante de Naciones Unidas afirma "deplorar" la revocación de las leyes que hacen efectivos los privilegios e inmunidades de la UNRWA, sus bienes, activos, funcionarios y demás personal, y la autorización otorgada a las autoridades de Israel para tomar posesión de los terrenos de la agencia.

"Deseo recordar que la condición jurídica y el marco jurídico aplicables al UNRWA y a su personal en virtud del derecho internacional se mantienen inalterados", reza la misiva, en la que el secretario general de la ONU recuerda que Israel "sigue estando en la obligación de otorgar a la UNRWA y a su personal los privilegios e inmunidades especificados en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas de 1946, incluida la obligación de garantizar la inviolabilidad de sus bienes y activos".

DANON: GUTERRES "AMENAZÓ CON UNA DENUNCIA ANTE LA CIJ"

Por su parte, el embajador israelí ante el organismo multilateral ha asegurado que Guterres "intenta intimidar a Israel" y que "amenazó con presentar una denuncia contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya" en la carta, pese a que el documento que adjunta no recoge alusión alguna ni a este ni a otros tribunales, como tampoco a la justicia en un sentido más amplio.

No obstante, Danon ha denunciado que el dirigente de la ONU "está intentando encubrir los crímenes cometidos por la UNRWA, que actúa como filial de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás". "Hemos terminado con UNRWA", ha concluido.

EL PORTAVOZ DE GUTERRES NIEGA QUE SEA UNA AMENAZA

Si bien Guterres no se ha comunicado al respecto de esta misiva, su portavoz, Stéphane Dujarric, sí se ha referido a la carta y ha defendido que "no es una amenaza", al ser preguntado por ella en una rueda de prensa en la que ha insistido en que "el secretario general no se dedica a amenazar a los Estados miembros".

"Fue una reafirmación de las responsabilidades del Gobierno de Israel, una reafirmación de los derechos de Naciones Unidas, tal como se acordó en la Convención General sobre los Privilegios de Inmunidad, que esperamos que todos los Estados miembros respeten", ha aclarado.

Al hilo, Dujarric ha indicado que a lo que alude la carta es a que "en caso de que haya una diferencia entre la ONU y un Estado miembro, se podría acudir a la Corte Internacional de Justicia". Asimismo, ha afirmado que Guterres "también ha escrito cartas similares tanto al presidente de la Asamblea General como al presidente del Consejo de Seguridad para informarles sobre la situación en relación con las instalaciones de la ONU en Jerusalén".

Guterres ya había condenado el primer día de este 2026 la citada ley aprobada por la Knesset para cortar los suministros a las dependencias de la UNRWA. Lo hizo en un comunicado firmado por su portavoz y en el que aludía al dictamen del 22 de octubre de la CIJ sobre la inviolabilidad de dichas instalaciones.

De este modo, las tensiones entre el Gobierno israelí y Naciones Unidas han vuelto a escalar a un nuevo nivel apenas un mes después de que la Asamblea General de la ONU respaldara la opinión consultiva emitida por la CIJ en relación a la obligación de Israel de colaborar con la UNRWA y otras agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados, en una moción que tuvo los votos en contra de Israel y Estados Unidos, entre una docena de países que se opusieron.

La filtración realizada por el embajador de Israel ante el organismo internacional se ha producido el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado la decisión del Ejecutivo de "cortar inmediatamente todo contacto" con varias agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, después de que la semana pasada la Administración de Donald Trump tomara una medida similar, alegando que dichas entidades actúan contra los intereses del país norteamericano.