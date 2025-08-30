Israel identifica a Idan Shtivi como el segundo cuerpo de secuestrado recuperado junto al de Ilan Weiss

Archivo - El israelí Idan Shtivi, fallecido e nel ataque del 7 de octubre de 2023 - Europa Press/Contacto/Israel Fuguemann - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este sábado de que el cuerpo del rehén recuperado recientemente en la Franja de Gaza junto al de Ilan Weiss corresponde al de Idan Shtivi. Ambos murieron tras los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023.

"En una compleja operación (...) se ha recuperado el cuerpo del difunto Idan Shtivi junto al de Ilan Weiss en la Franja de Gaza", han publicado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

La operación fue llevada a cabo por efectivos del Comando Sur del Ejército en colaboración con la Inteligencia Militar y las Fuerzas Especiales. "La operación fue posible gracias a la información precisa de la División de Inteligencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa y del Shin Bet", los servicios secretos israelíes para el interior del país y los territorios palestinos.

Shtivi "fue secuestrado en Tel Gama y brutalmente asesinado por terroristas de Hamás tras intentar escapar y salvar a otros del Festival Nova el 7 de octubre", cuando tenía 28 años. Participó en el evento como fotógrafo y para impartir talleres.

El cuerpo ha sido identificado en el Centro Nacional de Medicina Forense con la colaboración de la Unidad de Investigación Especial de la Policía de Israel y del Rabinato Militar. Tras la identificación, ha sido informada su familia.

Shtivi fue declarado muerto el 6 de octubre de 2024 en base a información de inteligencia, aunque su padre, Eli, ha mantenido que podría seguir con vida.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado la recuperación del cuerpo de Shtivi. "Idan era un estudiante destacado de sostenibilidad y gobernanza y una persona valiente", ha destacado antes de trasladar sus condolencias a la familia.

"Hasta ahora han vuelto 207 rehenes, 148 de ellos vivos. Vamos a seguir incansablemente y con decisión para traer a todos nuestros rehenes, vivos y fallecidos", ha resaltado.