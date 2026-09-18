Israel incendia un hospital público en el sur de Líbano

Archivo - Colas de humo por ataques de Israel contra un municipio del sur de Líbano - Abdul Kader Al Bay / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha denunciado este viernes un incendio en un hospital público siutado en la gobernación de Nabatiyé, en el sur del país, en un ataque "brutal e indignante" del Ejército de Israel, pese al alto el fuego en vigor.

Se trata del hospital de Meis al Yabal, localidad situada sobre la Línea Azul que divide ambos países, y desde su fundación en 2002 presta servicios al distrito de Marjayún.

El Ministerio de Sanidad ha condenado un "crimen bárbaro cometido por el enemigo israelí al incendiar" el citado centro sanitario, en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA en el que ha tildado lo ocurrido de "ataque flagrante, brutal e indignante".

La cartera ministerial ha recalcado sus esfuerzos para "restaurar y rehabilitar" este centro sanitario tras los primeros enfrentamientos entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, lo que incluye su equipamiento "para que sirviera como salvavidas y refugio seguro para atender a nuestra población desplazada y a quienes resisten en las zonas fronterizas".

Así, ha denunciado que el hospital de Meis al Yabal "está siendo objeto de una destrucción sistemática que refleja bancarrota moral y una criminalidad intrínseca" por parte de Israel, a quien ha afeado que "no se conformó con haberlo ocupado y convertido en un cuartel militar, sino que hoy procedió a incendiarlo por completo, privando así a la población del sur de su derecho humano más básico a la hospitalización y la atención médica".

"Atacar instituciones médicas y personal sanitario constituye un crimen de guerra en toda regla y una violación flagrante del Derecho Internacional", ha recordado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que "rompan de inmediato su sospechoso silencio y exijan responsabilidades a la ocupación por sus reiterados crímenes contra el sector sanitario libanés".

Asimismo, ha asegurado que "estos actos criminales no doblegarán la voluntad de resistir, y el Ministerio seguirá cumpliendo con su deber nacional y humanitario y apoyando a nuestra gente en el sur con todos los medios disponibles, sin importar los sacrificios".

Israel no ha cejado en sus operaciones militares contra su vecino septentrional a pesar del principio de acuerdo logrado el 26 de junio con la mediación de Estados Unidos, el cual sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, aunque también el desarme de Hezbolá, que ha rechazado de pleno tal medida.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar la continuación de sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.