Israel informa de que ha matado a un responsable de la Guardia Revolucionaria encargado del comercio de petróleo

Archivo - Un avión de combate israelí (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de la muerte de un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní identificado como Mohammad Reza Ashrafi Kahi, quien se dedicaba al comercio de petróleo en nombre de la organización militar iraní.

Ashrafi era el "jefe de comercio de la sede petrolera" de la Guardia Revolucionaria en Teherán, ha asegurado el Ejército israelí en un comunicado. El alto mando iraní murió tras un ataque israelí sobre Teherán el pasado viernes.

"Gestionaba las operaciones comerciales de la sede, estimadas en miles de millones de dólares anuales, y promovía el desarrollo de las capacidades militares de la Guardia Revolucionaria, así como de los hutíes, Hezbolá y Hamás", ha explicado.

Estas actividades servían para financiar el programa de de misiles balísticos y drones de la Guardia Revolucionaria empleados para atacar Israel y a los países árabes del golfo Pérsico.

"Sus actividades comerciales permitieron la continuidad de las operaciones y el fortalecimiento militar de la Guardia Revolucionaria mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo", ha añadido.