Israel informa de la muerte de un dirigente del aparato financiero de Hamás en un bombardeo en Líbano

Avión de combate israelí - FDI

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han matado a un responsable del aparato financiero del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) identificado como Walid Muhamad Dib, en un bombardeo en territorio libanés.

El ataque israelí se produjo a principios de semana, aunque no han especificado la ubicación. Dib, destaca Israel, "trabajaba para financiar las actividades militares de la organización terrorista en Líbano".

"Dib era responsable de transferir fondos a los distintos departamentos de la organización terrorista Hamás en Judea y Samaria (Cisjordania), Líbano y otros países", ha explicado el Ejército israelí en su comunicado.

Asimismo se encargaba de reclutar operativos y dirigir la actividad terrorista desde Siria y Líbano.