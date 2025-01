Israel insta a la UNRWA a abandonar Jerusalén antes del 30 de enero

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha reclamado este viernes en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, el fin de la presencia de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén antes de que termine el mes de enero.

"De acuerdo con la legislación israelí aplicable, incluida la mencionada legislación, y tras la terminación del Acuerdo Provisional anteriormente mencionado, la UNRWA está obligada a cesar sus operaciones en Jerusalén y evacuar todos los locales en los que opera en la ciudad a más tardar el 30 de enero de 2025", se lee en la misiva.

En ella, Israel acusa a los trabajadores de la UNRWA, que apoya a los palestinos desde 1949, de la supuesta "infiltración generalizada de las filas de la UNRWA por parte de (miembros de) Hamás y otras organizaciones terroristas", dando lugar a una "situación intolerable" que comporta además "graves riesgos para la seguridad nacional" de Israel.

"Los meses de compromiso de buena fe con las Naciones Unidas, y los años de quejas relacionadas transmitidas a la UNRWA, han sido recibidos con un desprecio flagrante, lo que ha comprometido su obligación fundamental de imparcialidad y neutralidad más allá de lo reparable", agrega Danon en la misma línea.

El embajador israelí ha recordado asimismo que las autoridades israelíes advirtieron ya en enero y mayo del pasado año a la agencia de que sus actuaciones y uso de propiedades en el país no contaban con la "debida autorización", pero que estas notificaciones "fueron desestimadas rotundamente por la UNRWA, que se escudó detrás de su inmunidad".

Por otro lado, el Estado hebreo ha denunciado la falta de voluntad de la UNRWA "para alcanzar una solución acordada en beneficio de los residentes locales" pese a los "numerosos intentos" de Israel, dando cuenta de los "abusos de mala fe de su inmunidad".

En este contexto, el representante israelí ante Naciones Unidas ha urgido a la UNRWA a tomar las medidas necesarias para poner fin a sus operaciones en Jerusalén "dentro del plazo establecido", y ha garantizado que Israel no solo atiende a sus obligaciones de Derecho Internacional, sino que está dispuesto a "cooperar con la ONU y cualquiera de sus agencias que no haya sido infiltrada por organizaciones terroristas", puesto que el Derecho Internacional "no obliga" a la cooperación con entidades peligrosas para la seguridad nacional, "que han demostrado ser todo menos neutrales e imparciales".

La UNRWA inició su actividad --al auspicio de la ONU-- en 1949 con el objetivo de ayudar a los refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados durante las guerras de 1948 y 1967, y a sus descendientes --unos 5,9 millones de personas--, según la propia agencia.