Israel intercepta un dron lanzado desde Yemen

Archivo - El sistema de defensa antiaérea 'Cúpula de Hierro' lanza un interceptor tras el disparo de cohetes contra territorio israelí. Imagen de archivo - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado haber interceptado en la noche de este lunes un "vehículo aéreo no tripulado" lanzado desde Yemen, poco después de activar las alertas aéreas por la penetración de una "aeronave hostil" en el espacio aéreo de la ciudad portuaria de Eilat, en el sur de Israel y a orillas del mar Rojo.

"Tras las alertas emitidas hace unos momentos sobre la intrusión de una aeronave hostil en el espacio aéreo de Eilat, la Fuerza Aérea ha interceptado un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde territorio yemení", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha agregado que "el incidente ha concluido".

Este lanzamiento llega después de que a primera hora de este mismo lunes el órgano castrense israelí manifestara haber detectado lanzamientos de misiles desde Yemen e Irán contra su territorio, en medio de una noche marcada por el intercambio de ataques en plena escalada de tensiones en la zona.

Por su parte, los rebeldes hutíes de Yemen, quienes han aplaudido la ofensiva iraní contra Israel, han reivindicado el lanzamiento de varios misiles contra "objetivos sensibles" israelíes, a la par que han anunciado un "bloqueo total" al paso de embarcaciones israelíes en el mar Rojo, en lo que describen como una respuesta a las acciones de Israel en Oriente Próximo.