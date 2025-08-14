Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen

Archivo - Rastros de humo dejados por los interceptores de defensa aérea en el cielo de la ciudad de Modiin, en el centro de Israel - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este jueves que sus defensas aéreas han interceptado un misil lanzado desde Yemen en medio de los ataques contra territorio israelí por parte de los rebeldes hutíes, si bien hasta el momento no han reivindicado esta acción, en respuesta a la ofensiva militar desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Hace poco, la Fuerza Aérea interceptó un misil lanzado desde Yemen. No se activaron alertas", ha señalado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Irael (FDI) en su canal de Telegram, en un breve mensaje difundido alrededor de las 4.30 horas (hora local, 3.30 hora peninsular española), minutos después de haber informado de que los sistemas de defensa estaban trabajando tras haber identificado el misil.

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.