Israel intercepta otro dron lanzado desde Yemen

Archivo - Imagen de archivo de miembros del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes de que ha interceptado otro dron lanzado desde Yemen sobre la ciudad de Eilat, situada en el sur del país, un incidente que se enmarca en un significativo aumento de este tipo de lanzamientos durante la última semana.

"La Fuerza Aérea ha logrado interceptar un dron en las inmediaciones de Eilat. Las alarmas antiaéreas han sonado, de acuerdo con la política establecida para ello", han señalado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

Aunque esta vez el Ejército no ha señalado directamente a los hutíes como responsables del lanzamiento, los rebeldes yemeníes --que controlan desde 2015 Saná y otras zonas del norte y el oeste del país-- han reivindicado recientemente lanzamientos de este tipo contra Israel y objetivos israelíes en el mar Rojo.

Con estas medidas, aseguran, buscan defender la causa palestina frente a la ofensiva puesta en marcha por Israel hace ya casi dos años tras los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.