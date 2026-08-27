Israel niega una inminente apertura del paso de Erez: "No habrá reconstrucción hasta que el desarme de Hamás"

Archivo - El ministro de Defensa, Israel Katz, junto al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el subjefe del Ejército de Israel, Tamir Yadai. - Israeli Prime Minister Office a / Zuma Press / Eu

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han asegurado este jueves que el país no tiene previsto abrir inminentemente el paso de Erez, situado en la frontera con la Franja de Gaza, una medida que no será adoptada "hasta que Hamás sea desarmado del todo".

En un comunicado conjunto, Netanyahu y Katz han matizado que "no existe directiva alguna al respecto para proceder a la apertura del paso de Erez y facilitar la entrada de mercancías a la zona". "La política de Israel en Gaza es clara y no ha cambiado: no habrá reconstrucción antes de que la organización terrorista Hamás sea desarmada y se produzca la desmilitarización completa de la Franja", han sostenido.

Así, han desmentido las informaciones que apuntaban a una posible apertura de cara al futuro cercano para facilitar el paso de mercancías al otro lado de la frontera. Estaba previsto que el 1 de septiembre fuera la fecha límite para abrir el cruce.

El cruce fronterizo de Erez se cerró después de que Hamás lanzara el 7 de octubre de 2023 sus ataques contra suelo israelí, en los que murieron 1.200 personas, según el balance oficial. Posteriormente, fue reabierto en 2024 para permitir la entrega de ayuda humanitaria, pero fue cerrado días después.