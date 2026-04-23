Israel nombra al diplomático George Deek como enviado especial para el Mundo Cristiano

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves el nombramiento del diplomático George Deek como enviado especial para el Mundo Cristiano, un puesto de nueva creación, con el objetivo de "profundizar los lazos con comunidades cristianas de todo el mundo".

"El Estado de Israel da una gran importancia a sus relaciones con el mundo cristiano y con sus amigos cristianos de todo el mundo", ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien ha expresado su "confianza" en que Deek "contribuya en gran medida a la amistad y el refuerzo de los lazos entre el Estado de Israel y el mundo cristiano".

Deek, quien fue nombrado en 2018 como embajador en Azerbaiyán --cuando se convirtió en el primer cristiano en ser embajador en la historia de Israel--, es miembro de la comunidad cristiana de Jaffa, según ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El nombramiento llega después de una serie de incidentes con la comunidad cristiana, incluida la decisión israelí de impedir el cardenal Pierbattista Pizzaballa, máxima autoridad católica en Palestina, celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro.

Asimismo, el Ejército israelí ha sido acusado de dañar o destruir lugares de culto cristianos en la Franja de Gaza y Líbano en el marco de sus ofensivas, mientras que recientemente se desató una polémica después de que un soldado fuera fotografiado destruyendo con una maza una estatua de Jesucristo en el sur de Líbano.