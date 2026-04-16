Israel nombra a su primer embajador en la región somalí de Somalilandia tras reconocer su independencia

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha nombrado a Michael Lotem como su primer embajador en la región semiautónoma de Somalilandia en el país, después de que Israel anunciara en diciembre de 2025 su reconocimiento de la independencia de este territorio somalí, convirtiéndose en el primer país en dar este paso, criticado por las autoridades centrales de Somalia.

Lotem, quien en la actualidad es embajador económico no residente para África, será embajador no residente en Somalilandia, según ha recogido la emisora israelí Arutz Sheva. Previamente fue embajador en Kenia, Azerbaiyán y Kazajistán.

El anuncio ha sido criticado inmediatamente por el Ministerio de Exteriores de Somalia, que ha mostrado su "firme condena" al paso y ha reiterado que "esta acción supone una violación directa de la soberanía, unidad e integridad territorial de Somalia", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Supone una clara contradicción del Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas y los principios fundacionales de la unión Africana (UA), que reconocen de forma inequívoca a Somalia como un Estado único, soberano e indivisible, en sus fronteras internacionalmente reconocidas", ha argumentado.

En este sentido, ha reiterado que Mogadiscio "rechaza de forma categórica cualquier intento de dar reconocimiento diplomático o político o cualquier parte de su territorio, al margen de la autoridad del Gobierno federal" y ha recordado que "Somalilandia sigue siendo una parte integral de Somalia".

"Cualquier iniciativa que busque presentarla como una entidad separada no tiene base legal y socava el consenso internacional", ha señalado, al tiempo que ha puntualizado que "en un momento en el que Somalia trabaja estrechamente con socios internacionales para consolidar las instituciones estatales, profundizar la gobernanza democrática, promover la reconciliación nacional y combatir el terrorismo, tales acciones suponen un riesgo de desestabilizar el progreso regional y de envalentonar discursos divisorios".

Por ello, ha vuelto a pedir a Israel que "reconsidere" y "dé marcha atrás en esta decisión", "respetando totalmente la soberanía, integridad territorial e independencia política de Somalia", al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional, incluida la Unión Europea (UE), que "hagan cumplir el Derecho Internacional y rechacen cualqueir acción que socave la unidad de Somalia o busque legitimar reclamaciones secesionistas".

"Somalia sigue firme en su compromiso con salvaguardar su unidad nacional y derechos soberanos a través de todos los canales diplomáticos, políticos y legales disponibles, en línea con el Derecho Internacional", ha apostillado el Ministerio de Exteriores del país africano.

PASOS DIPLOMÁTICOS

El anuncio ha llegado cerca de un mes y medio después de que el Gobierno israelí aceptara formalmente el nombramiento del primer embajador de Somalilandia en Israel, tras los "entendimientos" durante una visita realizada días antes por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, a esta región semiautónoma somalí.

La Presidencia de Somalilandia confirmó además el nombramiento para el puesto de Mohamed Hagi, asesor del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, en lo que describió como "un hito importante en las relaciones diplomáticas de Somalilandia" y una muestra de su compromiso para "promover las relaciones formales, la cooperación mutua y el diálogo constructivo con el Gobierno de Israel".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre de 2025, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, un paso criticado por el Gobierno somalí y los principales bloques del continente.

El estado separatista declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.

De hecho, un memorando de entendimiento firmado en enero de 2024 por Etiopía y Somalilandia --que garantizaría a Adís Abeba el acceso al mar Rojo a cambio de un porcentaje de su aerolínea nacional, Ethiopian Airlines, y el futuro reconocimiento de la región-- desató una gran crisis diplomática entre ambos países.