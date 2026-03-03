Israel ordena la evacuación indefinida de cerca de 80 localidades en el sur de Líbano

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ordenado este martes la evacuación indefinida de cerca de 80 localidades en el sur de Líbano, horas después de confirmar una nueva incursión terrestre en el país, objetivo desde el lunes de una campaña de bombardeos que deja por ahora más de 50 muertos.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha reclamado a los residentes en estas zonas que "evacuen" sus viviendas y se alejen "a una distancia de al menos un kilómetro". "Las actividades de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar contra el grupo", ha sostenido.

"Cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones y equipos de combate de Hezbolá está poniendo su vida en riesgo", ha alertado en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Protéjanse ustedes mismos y a sus seres queridos y no regresen a estos pueblos y ciudades durante esta etapa", ha zanjado.

El Ejército israelí lanzó su oleada de bombardeos contra Líbano en respuesta al disparo de proyectiles desde Líbano por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.