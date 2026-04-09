Israel reabre el acceso a la Explanada de las Mezquitas tras 40 días de cierre por la ofensiva contra Irán

Archivo - Cúpula de la mezquita de Al Aqsa, en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén (archivo) - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han reabierto este jueves el acceso a la Explanada de las Mezquitas, cerrada desde hace 40 días en el marco del conflicto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas en el país asiático.

La oficina del gobernador palestino de Jerusalén ha señalado en un comunicado en redes sociales que "alrededor de 3.000 fieles" han podido rezar a primera hora del día en la mezquita de Al Aqsa "a pesar de las estrictas medidas impuestas por la ocupación, incluida la comprobación de identidades y la prohibición de entrada a varios jóvenes".

Asimismo, ha indicado que la Policía israelí ha detenido a una palestina en una de las puertas de entrada y a un palestino en el patio de la mezquita, al tiempo que ha denunciado que un grupo de judíos israelíes ha entrado igualmente en las instalaciones, sin que Israel se haya pronunciado por ahora sobre la situación.

Las autoridades palestinas han denunciado en numerosas ocasiones la decisión de Israel de prohibir el acceso de fieles al lugar --conocido como Monte del Templo por los judíos y Noble Santuario por los musulmanes-- a causa del conflicto, argumentó que afectó a la libertad de culto de los musulmanes en pleno mes de Ramadán.

El lugar, en manos de Israel tras la toma de la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días (1967), ha sido además escenario de tensiones por las visitas al mismo por parte de altos cargos israelíes, lo que ha provocado igualmente críticas por parte de Jordania, encargado de velar por el 'statu quo' en la Explanada de las Mezquitas.