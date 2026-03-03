Israel reabre este martes el paso de Kerem Shalom tras el inicio de los ataques contra Irán

Vehículos de Naciones Unidas en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, rumbo al cruce fronterizo de Kerem Shalom - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel van a reabrir este martes el paso de Kerem Shalom, en el sur de la Franja de Gaza, para permitir la entrada "gradual" de ayuda humanitaria al enclave palestino tras el cierre de este cruce el pasado sábado, en el marco de la oleada de ataques israelíes y estadounidenses contra Irán.

"Se ha decidido reabrir el cruce de Kerem Shalom a partir de mañana martes para la entrada gradual de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", ha anunciado el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) israelí en redes sociales sobre una acción llevada a cabo junto al Centro de Coordinación Civil-Militar de Estados Unidos (CMCC).

El organismo ha indicado que ha tomado esta decisión tras formular "un mecanismo a la situación de seguridad actual, en cooperación con el Comando Sur y la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa, para permitir el funcionamiento del cruce y la entrada de ayuda de forma segura, a la vez que se proporciona una respuesta humanitaria de acuerdo con la evaluación de la situación en curso y las necesidades identificadas por la ONU y las organizaciones internacionales".

Así, ha asegurado que el Ejército israelí "continuará facilitando" el ingreso de asistencia a la Franja de Gaza, "de conformidad con los compromisos de Israel y sujeto a las restricciones de seguridad necesarias derivadas de la situación" en el contexto de la Operación León Rugiente iniciada el pasado fin de semana junto a Washington con el objetivo declarado de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, de "eliminar la amenaza existencial de Irán" y en la que ya han muerto más de 500 personas, según la Media Luna Roja iraní.

El COGAT, sin embargo, no se ha pronunciado sobre el cruce de Rafá, que comunica la Franja con Egipto, y que fue cerrado el sábado "hasta nueva orden" alegando la misma motivación que en el caso de Kerem Shalom.