Israel recibe al presidente de Somalilandia tras reconocer la independencia del estado somalí

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi (I), es recibido en Israel por el presidente Isaac Herzog, a 14 de junio de 2026 - PRESIDENCIA DE ISRAEL

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Somalilandia, Abdirraman Mohamed Abdulahi, ha llegado este domingo a Israel en una visita histórica que ocurre después de que el Gobierno hebreo anunciara en diciembre del año pasado el reconocimiento de la independencia del estado somalí en una decisión repudiada por el Gobierno de Somalia y organismos regionales africanos.

Abdulahi ha sido recibido con honores de estado por el presidente israelí, Isaac Herzog, en una visita que "simboliza el enorme potencial de la nueva alianza entre nuestras dos naciones", según este último en un mensaje publicado en redes sociales.

Durante su visita, acompañado de su mujer, la primera dama Fardowsa Mohamed Roble, el presidente de Somalilandia inaugurará la embajada en Jerusalén y protagonizará una serie de reuniones gubernamentales destinadas a ampliar la cooperación en materia de seguridad, comercio, tecnología del agua, energías renovables y desarrollo regional.

Somalilandia, que carece de reconocimiento oficial desde que declaró su independencia de Somalia en 1991, funciona 'de facto' como una entidad administrativa, política y de seguridad independiente.

El reconocimiento israelí de diciembre tiene un enorme componente geoestratégico, como recordaron en su momento expertos israelíes, porque la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.

Este pasado sábado, el presidente somalí, Hasan Sheij Mohamud, volvió a denunciar por enésima vez la maniobra de reconocimiento y acusó al Gobierno israelí de explotar disputas históricas entre Mogadiscio y la región separatista. "Tel Aviv se está aprovechando de la antigua disputa entre Mogadiscio y Hargeisa", lamentó el presidente en una entrevista con la cadena local Dawan TV, en la capital somalí.