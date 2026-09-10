Israel reitera sus advertencias a Irán sobre una "poderosa respuesta" en caso de cualquier ataque contra el país

Archivo - El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha reiterado este jueves sus advertencias a Irán sobre una "poderosa respuesta" a cualquier ataque contra el país y ha manifestado que el golpe que darían las fuerzas israelíes provocaría que el país asiático "retrocediera varias décadas" y viera "aún más desestabilizado al régimen de los ayatolás".

"Ante la posibilidad de que, debido al estrangulamiento económico y a la fuerte presión que soporta, Irán decida actuar contra Israel, advierto una vez más a los dirigentes iraníes: cualquier ataque contra Israel, por cualquier motivo y en cualquier lugar, recibirá una respuesta contundente que infligirá a Irán daños severos, sin precedentes", ha afirmado.

Así, ha recalcado que esta respuesta alcanzaría a "sus principales instalaciones energéticas, las cuales suministran recursos y capacidades al aparato iraní de guerra y terror, así como a la integridad de los ciudadanos del Estado de Israel", antes de agregar que "tal golpe haría que Irán retroceda décadas y desestabilizaría aún más al régimen de los ayatolás".

Katz ha afirmado en su mensaje, publicado con motivo del Rosh Hashaná --que marca el inicio del nuevo año judío-- que los iraníes "detestan" a las autoridades instauradas en Irán a raíz de la Revolución Islámica de 1979 y ha reseñado que la población del país asiático desea "fervientemente" la caída de las mismas. "Al pueblo iraní: espero que el año que viene Teherán esté libre de opresión y tiranía", ha zanjado.

El jefe de la cartera de Defensa de Israel ha emitido durante los últimos días numerosas advertencias y amenazas contra Teherán ante posibles ataques contra el país durante el próximo periodo festivo, en medio del conflicto abierto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e Israelíes contra Irán.

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta por la citada ofensiva.