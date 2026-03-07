Israel reitera su orden de evacuación forzada de todo el territorio libanés al sur del río Litani

Orden de evacuación israelí del sur de Líbano - FDI

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han reiterado este sábado la orden de evacuación de todo el territorio libanés situado al sur del río Litani, donde hay importantes ciudades como Tiro, Sidón, Nabatiye o Yezín.

"Las incursiones y bombardeos continúan mientras las FDI operan con gran fuerza en la zona. Por lo tanto, para su seguridad, les reiteramos nuestro llamado a que evacuen sus hogares inmediatamente y se dirijan directamente al norte del río Litani", ha apuntado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en redes sociales.

Adrai ha responsabilizado de esta medida a las milicias de Hezbolá, que "obligan a las FDI a actuar con fuerza en su contra en esa zona", ha indicado utilizando las siglas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

"Cualquiera que esté cerca de miembros, instalaciones o equipos de combate de Hezbolá está poniendo su vida en riesgo. Permanecer al sur del río Litani podría poner en peligro su vida y la de su familia. Cualquier movimiento hacia el sur puede poner en peligro su vida", ha advertido el militar israelí.

La primera orden de evacuación fue emitida el pasado miércoles y desde entonces el Ejército israelí estima que unas 420.000 personas han salido de la zona.

En la zona se encuentra desplegada la Fuerza Interina de Naciones Unidas el Líbano, un contingente de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.