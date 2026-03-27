Israel reivindica un ataque contra "la instalación más central" para la producción de misiles y minas navales de Irán

Columna de humo tras un bombardeo contra Teherán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este viernes haber atacado "la instalación más central" para la producción de misiles y minas navales de Irán en un bombardeo contra la ciudad de Yazd, en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

"El lugar era usado para el diseño, desarrollo, ensamblaje y almacenamiento de misiles avanzados destinados a su lanzamiento desde buques, submarinos y helicópteros contra objetivos navales móviles y estáticos", ha explicado.

Así, ha insistido en que el lugar atacado "era donde se desarrollaban la mayoría de los misiles y minas navales desarrollados por la Armada iraní", antes de destacar que el bombardeo "supone un duro golpe a las capacidades de producción de las fuerzas navales".

El Ejército israelí ha recalcado que, además, "se suma a la eliminación de la cúpula de la Armada de la Guardia Revolucionaria", tras anunciar el jueves el asesinato del comandante del organismo, Alireza Tangsiri, junto a otros altos cargos, en un bombardeo contra Bandar Abbas (sur).

Por otra parte, ha reivindicado ataques contra "infraestructuras e instalaciones usadas por el régimen para producir armas" en Teherán, así como contra sistemas de defensa iraníes en el oeste del país asiático, incluidas "lanzaderas de misiles y almacenes".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen trabajando constantemente para dañar el sistema de misiles balísticos del régimen con el objetivo de reducir la intensidad de los disparos contra ciudadanos iraníes", ha reseñado, sin pronunciarse sobre posibles muertos o heridos a causa de estas nuevas operaciones.