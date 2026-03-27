Un buque tailandés encalla en Qeshm (Irán) dos semanas después de su evacuación por un ataque en el estrecho de Ormuz

La aldea de Ramcha, en la isla de Qeshm, y la isla de Lark, ambas pertenecientes al condado iraní de Qeshm, señalizadas en un mapa de esta parte del estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El barco carguero tailandés 'Mayuree Naree' ha encallado este jueves en el condado insular de Qeshm, uno de los territorios de Irán en el estrecho de Ormuz, dos semanas después de haber sido diana de un ataque aéreo en el citado paso, tras el que registró un incendio en el cual la Armada de Omán intervino para evacuar a 20 tripulantes, mientras que los tres restantes continúan desaparecidos.

Así lo ha recogido la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que ha precisado que la embarcación ha encallado en la costa de la aldea de Ramcha, situada en la principal isla del condado, la homónima Qeshm.

Sin embargo, el propio medio ha agregado que el buque se encuentra actualmente al norte de la isla de Lark, perteneciente al mismo condado, pero situado unos diez kilómetros a su oriente.

De este modo, el Mayuree Naree --que según la Armada Real tailandesa había partido del puerto de Jalifa, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y se dirigía a Kandla, en el estado de Gujarat, India-- ha tocado tierra solo quince días después de la evacuación de la mayor parte de su tripulación.

Con todo, tres de sus miembros continúan todavía desaparecidos, como señaló el martes el ministro de Exteriores tailandés, Sihasak Phuangketkeow, que informó que las autoridades iraníes y omaníes habían llevado a cabo una operación conjunta, logrando llegar hasta el buque, pero que aún se desconocía el paradero de los tres tripulantes, según ha recogido el diario tailandés 'The Nation'.