Israel reta a España y Francia a albergar "en sus propios territorios" el Estado palestino

Saar cuestiona "quién saldrá perdiendo" con el embargo de armas y dice que Israel "no necesita a España" para protegerse

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha retado este lunes a España y Francia a acoger "en sus propios territorios" el Estado de Palestina por el que sus respectivos gobiernos abogan públicamente: "Si tanto interés tienen en el establecimiento del Estado palestino, tienen enormes territorios en Francia y España".

"Si tanto interés tienen en hacerlo, pueden hacerlo en sus propios territorios. No pondremos a Israel ante el riesgo de unas fronteras indefendibles", ha dicho Saar durante una rueda de prensa desde Budapest con su homólogo de Hungría, Peter Szijjarto, en la que ha vinculado los pasos de Madrid y París a sus "problemas internos".

"A veces tengo la sensación cuando oigo sobre sus problemas internos que para ellos es más frente abordar nuestros problemas", ha sostenido el jefe de la diplomacia israelí, que ha vuelto a cargar contra el presidente de España, Pedro Sánchez,

Así, ha dicho que "es increíble el hecho de que los líderes españoles ignoren lo que hicieron durante la historia al pueblo judío", al tiempo que ha denunciado que "una de las mayores limpiezas étnicas en la historia fue la deportación de judíos de España en 1492, sin hablar de la Inquisición y el cambio forzoso de religión".

Saar ha señalado además que Sánchez "está siendo exprimido por partidos muy extremistas, comunistas y otros, que una y otra vez le presionan para que dé pasos contra Israel", antes de advertir sobre el impacto de la decisión de España sobre un embargo de armas por ley a Israel para "detener el genocidio" en la Franja de Gaza.

"¿Quién creen que saldrá perdiendo con eso? No necesitamos a España para proteger la tierra de Israel. Probablemente tienen mucha más necesidad de las capacidades israelíes de lo que nosotros los necesitamos. Si quieren castigar a su país, es un asunto sobre el que los votantes españoles tendrán que tomar decisiones en el futuro", ha apostillado.