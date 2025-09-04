Gaza | Directo: el conflicto en Oriente Próximo, al minuto

Archivo - Palestinos se dirigen a un punto de distribución de ayuda establecido por una fundación respaldada por Israel y Estados Unidos en la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza - Abdullah Abu Al-Khair/APA Images / DPA - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes ha prendido fuego en la madrugada de este miércoles a varios vehículos y contenedores situados cerca de la residencia en Jerusalén del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, una protesta con la que buscan presionar al Gobierno para que acepte finalmente un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes que aún siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Un grupo de personas se ha desplazado hasta la zona y ha incendiado varios contenedores y un vehículos estacionados en las inmediaciones del domicilio del jefe del Ejecutivo israelí, según ha recogido el diario 'Times of Israel'.

Además, decenas de manifestantes han irrumpido en la Biblioteca Nacional y se han subido al tejado del inmueble, situado en las proximidades del Parlamento israelí (Knesset), desde donde han desplegado pancartas con la imagen de Netanyahu y el mensaje "abandonaste y mataste (a los rehenes)", según se puede observar en vídeos difundidos a través de redes sociales.

