Israel sanciona carteras de criptomonedas valoradas en 7 millones de euros presuntamente vinculadas a Irán

Archivo - Imagen de archivo de criptomonedas. - KAROLA G. - Archivo
MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este miércoles de que ha autorizado la imposición de sanciones contra decenas de carteras de criptomonedas valoradas en unos 24 millones de shékels (unos 7 millones de euros) y supuestamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.
Katz ha indicado que dichas carteras estarían siendo utilizadas por Teherán para "sortear sanciones internacionales" impuestas en su contra y financiar al partido-milicia libanés Hezbolá, además de otros grupos "afines", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.
Las medidas han sido adoptadas tras una investigación realizada por los servicios de Inteligencia israelí, que han determinado que Irán estaría "transfiriendo estos fondos a organizaciones terroristas respaldadas por Irán" ante el aumento de las "necesidades" tras los "graves daños sufridos durante los combates contra Israel".
Así, ha revelado que en total se han incautado 37 carteras de este tipo, desde las cuales se habrían transferido millones de euros durante años. "Estas criptomonedas facilitan el anonimato y son atractivas para financiar actividades criminales y terrorismo", ha detallado.