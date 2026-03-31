Israel señala planes para destruir "todas las casas" de aldeas del sur de Líbano "como en Gaza"

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (archivo) - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha señalado este martes planes para "destruir todas las casas" en aldeas libanesas próximas a la frontera, siguiendo el "modelo de Gaza", tras alegar la intención de establecer una zona de seguridad que "elimine" cualquier amenaza en el norte de Israel.

En unas declaraciones tras una reunión con altos cargos militares del Ejército de Israel, Katz ha declarado que "se destruirán todas las viviendas de las aldeas libanesas cercanas a la frontera siguiendo el modelo de Rafá y Beit Hanún en Gaza", todo con el objetivo declarado de "eliminar de una vez por todas las amenazas cerca de la frontera".

En este sentido, ha desvelado que las autoridades israelíes no contemplan el regreso de los 600.000 libanesas desplazados desde esta zona, en el sur de Líbano, hasta que se completen los planes para establecer esta zona y se garantice la seguridad del norte de Israel.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel establecerán una zona de seguridad en el interior de Líbano y mantendrán el control de seguridad sobre toda la zona hasta el río Litani", ha argumentado.

En este sentido, ha vinculado la operación militar en Líbano con la guerra en Irán, insistiendo en que la estrategia israelí busca "separar Líbano del escenario iraní", incidiendo en que el objetivo es "arrancar los dientes a la serpiente y privar a Hezbolá de su capacidad de amenazar".

Las autoridades de Israel han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial de Israel.

En el marco de esta ofensiva han muerto ya más de 1.200 personas en Líbano, con 3.600 heridas y más de un millón de desplazados. Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá.