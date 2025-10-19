Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

Camión con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza (archivo)- Europa Press/Contacto/Ali Mostafa

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han suspendido la entrada de ayuda humanitaria "hasta nueva orden" en represalia por la escalada de este domingo, después de acusar a las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de romper el alto el fuego.

Fuentes oficiales israelíes citadas por distintos medios internacionales han explicado que "conforme a las directrices políticas se ha interrumpido la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza hasta nueva orden, después de la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás".

Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), han alertado ya de que "el cierre de los pasos fronterizos tendrá graves repercusiones en todos los sectores, en particular en el ámbito sanitario".

"Nos tememos una recaída en la hambruna en la Franja de Gaza tras la decisión de Israel de detener la entrada de ayuda", ha afirmado un portavoz de la UNRWA citado por el diario palestino 'Filastín'.

El Ejército israelí ha denunciado un ataque de milicianos palestinos contra una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo, sin que haya constancia de víctimas.

En respuesta, Israel ha lanzado este domingo una nueva ola de ataques aéreos. "Las Fuerzas de Defensa de Israel, lideradas por el Mando Sur, han iniciado una ola de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza, tras una violación de un acuerdo de alto el fuego ocurrida el día de hoy", ha hecho saber el Ejército en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X. Las autoridades gazatíes han informado de al menos 15 civiles palestinos muertos en ataques israelíes en las últimas horas.

Fuentes militares han confirmado al diario 'Times of Israel' que han atacado ya más de 20 objetivos en Gaza tras el incidente de Rafá, en la crisis más grave del alto el fuego desde su declaración el 11 de octubre. Fuentes de seguridad de Estados Unidos han declarado al portal Axios que el Ejército israelí informó con antelación a Washington de la reanudación de los bombardeos sobre Gaza.

Aunque en un primer momento fuentes de Hamás indicaron al diario 'Filastin', afín al movimiento islamista, que el incidente parecía tratarse de un ataque contra una milicia financiada por Israel y que no iba dirigido a los militares israelíes, un segundo comunicado del brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, ha precisado que por ahora es imposible saber lo que ha ocurrido dado que los contactos con sus unidades en Rafá llevan rotos desde la entrada del Ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024.