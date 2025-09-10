Israel ve "lamentable" el discurso de Von der Leyen, a la que acusa de repetir "propaganda" de Hamás

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha tachado de "lamentables" las declaraciones pronunciadas este miércoles ante la Eurocámara por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que ha acusado de repetir "la falsa propaganda de Hamás" para proponer, entre otras cosas, la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la UE e Israel.

"Una vez más, Europa envía un mensaje equivocado que refuerza a Hamás y al eje radical en Oriente Próximo", ha dicho Saar, que en su cuenta de la red social X ha reclamado el apoyo de la comunidad internacional a un país, Israel, que es "la única democracia en Oriente Próximo" y libra "una guerra por su existencia".

En este sentido, ha señalado que la propia Von der Leyen sabe de los esfuerzos humanitarios israelíes en Gaza y ha echado en falta que la presidenta del Ejecutivo comunitario señalase en su discurso que "el sufrimiento de Gaza se debe por completo a Hamás", empezando por la "masacre" del 7 de octubre de 2023.

Saar considera que cualquier mensaje que perjudique a Israel no sólo no facilitará la liberación de los rehenes o el desarme de Hamás sino que, "al contrario", reforzará al grupo palestino y a cualquier otro "enemigo".

"La presidenta de la Comisión se equivoca al ceder a las presiones de elementos que buscan perjudicar las relaciones entre Israel y Europa. Esta tendencia contraviene los intereses de los propios Estados europeos. Y, sobre todo: no es una conducta aceptable entre socios", ha lamentado.

LAS PROPUESTAS DE VON DER LEYEN

Von der Leyen ha anunciado que propondrá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel, para lo que necesita del apoyo de los Veintisiete, así como la paralización de medidas bilaterales de ayuda, en el que es hasta ahora la mayor reprimenda política por parte del bloque comunitario.

La conservadora alemana también propondrá sanciones contra los ministros extremistas del Gobierno de Benjamin Netanyahu y los colonos violentos y ha avanzado que en octubre se creará un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.