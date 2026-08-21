Israel vuelve a lanzar ataques contra el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque contra el sur de Líbano. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha vuelto a lanzar este viernes ataques aéreos contra las localidades de Mayfadoun y Al Mansouri, ambas situadas en el sur de Líbano, a pesar de la tregua alcanzada en junio entre las autoridades israelíes y libanesas con la vista puesta en lograr un alto el fuego permanente.

Los ataques, que han incluido fuego de artillería, han tenido lugar a las afueras de Mayfadoun, cerca de Zautar al Sarqiyá, en la gobernación de Nabatiyé, justo después de que varios cazas bombardearan durante la noche Al Mansouri, en el distrito de Tiro, según informaciones de la agencia de noticias NNA.

Las fuerzas israelíes han estado bombardeando algunas de estas zonas de forma intermitente en el marco de sus operaciones, las cuales justifica por motivos de seguridad dada la amenaza que supone el partido-milicia chií Hezbolá.

En Al Mansouri se han registrado, además, una serie de explosiones, que se han concentrado en las localidades de Haddatha y At Tiri, en el disrtito de Bint Jbeil, en Nabatiyé.

El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano.