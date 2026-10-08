Italia aprueba la reforma electoral impulsada por Meloni que otorga una prima a la coalición ganadora

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante un encuentro en el Palacio Chigi. - Francesca Bolla / Agf / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Diputados italiana ha adoptado este jueves en votación final la reforma electoral impulsada por la primera ministra del país, Giorgia Meloni, que contempla una prima de 70 escaños para la coalición ganadora que llegue al 42% de los votos, una medida con la que se busca aumentar la estabilidad de los gobiernos italianos.

La reforma ha sido aprobada con 227 votos a favor, 164 votos en contra y ninguna abstención, y se adopta el texto idéntico al enmendado por el Senado que contempla una prima o premio de mayoría para poder garantizar la gobernabilidad, de forma que a la lista o coalición que obtenga al menos el 42% de los votos se le asignará un número fijo de escaños, 70 en el caso de la Cámara de Diputados y 35 en el Senado.

La ley establece un máximo de 220 diputados y 113 senadores. En el caso de que no se obtenga ese umbral del 42%, la prima de mayoría no se otorgará en ninguna de las dos cámaras italianas y los escaños se distribuirán de forma equitativa entre las fuerzas políticas que superen la barrera mínima del 3%.

"Cuando los italianos vuelvan a votar podrán elegirlo todo: el partido, la coalición, el programa, el candidato a primer ministro y -de nuevo- a su propio parlamentario", ha señalado la primera ministra en un mensaje en redes sociales en el que señala aspectos más participativos que introduce la reforma como listas abiertas que permitirá indicar hasta tres candidatos en una lista de seis, que figurarán en una papeleta.

Igualmente sobre la cuestión de la prima, que la oposición tacha de inconstitucional, Meloni ha señalado que la iniciativa está pensada "para favorecer la estabilidad y la coherencia parlamentaria de cualquier gobierno, independientemente de su orientación política".

"Porque quien gana las elecciones debe poder gobernar, y quien resulta elegido debe responder ante los electores que lo han escogido", ha subrayado la dirigente de Hermanos de Italia, cuyo Gobierno se ha convertido en el más longevo de la historia de Italia tras superar la barrera de los 1.413 días.

De esta forma ha recalcado que tener Ejecutivos "estables y una mayor participación" redunda en "más continuidad, más responsabilidad y una mayor capacidad para ofrecer respuestas concretas a los italianos". Meloni ha subrayado así la victoria que supone que haya salido adelante la reforma ante quienes "esperaban ver dividido al centroderecha".

"Hoy les respondemos con hechos: estamos unidos, cohesionados y decididos a cumplir los compromisos asumidos con los ciudadanos. Sigamos adelante así", ha incidido tras el triunfo cosechado en el Parlamento italiano que supone un espaldarazo a su liderazgo.

Las voces críticas han apodado la medida como 'Melonellum' y aseguran que está destinada a mantener a la primera ministra en el poder.