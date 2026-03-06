Italia cierra su Embajada en Irán "por motivos de seguridad" en medio de la ofensiva de EEUU e Israel

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante una rueda de prensa el 1 de marzo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ansa/Massimo Percossi

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha anunciado el cierre de su embajada en la capital de Irán, Teherán, citando "motivos de seguridad", en medio de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en pleno proceso de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Por motivos de seguridad, hemos cerrado la Embajada de Italia en Teherán", ha dicho el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien ha señalado que "un grupo de cerca de 50 italianos, encabezados por el embajador en Irán, cruzó la frontera hacia Azerbaiyán".

"Seguiremos manteniendo relaciones diplomáticas con Teherán para proteger a los italianos que permanecen en Irán y nuestros intereses nacionales. La Embajada seguirá operando desde Bakú", ha manifestado el jefe de la diplomacia italiana a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.