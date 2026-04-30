Italia condena el abordaje de la flotilla y pide a Israel la "liberación inmediata" de los italianos detenidos

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante una rueda de prensa en Roma (archivo) - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha condenado este jueves el abordaje en aguas internacionales de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla por parte de la Armada israelí y ha reclamado a Israel la "liberación inmediata" de todos los activistas italianos "detenidos ilegalmente" durante estas operaciones.

"El Gobierno italiano condena la incautación de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales frente a las costas de Grecia y exige al Gobierno israelí que libere inmediatamente a todos los italianos detenidos ilegalmente, que respete plenamente el Derecho Internacional y que garantice la seguridad física de las personas a bordo", ha dicho el Ejecutivo italiano.

"El Gobierno reafirma su compromiso de seguir prestando ayuda humanitaria a Gaza, en el marco de nuestra cooperación y en cumplimiento del Derecho Internacional", ha subrayado en su comunicado, publicado tras una reunión del Consejo de Ministros encabezada por la primera ministra, Giorgia Meloni, y con participación de los ministros de Exteriores y Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, respectivamente.

El Gobierno israelí ha confirmado por ahora la detención de alrededor de 175 activistas --entre ellos una treintena de españoles, según la Global Sumud Flotilla-- tras la interceptación de más de dos decenas de embarcaciones en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

La propia flotilla ha afirmado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo han "inutilizado sus motores" y dejado a sus tripulaciones atrapadas "ante la proximidad de una tormenta masiva", lo que ha descrito como "una trampa mortal".