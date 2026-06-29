Italia emite la alerta roja por las altas temperaturas en 25 grandes ciudades del país

Imagen de archivo de una fuente de Roma, Italia. - Europa Press/Contacto/Marcello Valeri

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Italia ha emitido este lunes la alerta roja por las altas temperaturas en al menos 25 grandes ciudades del país en plena ola de calor en un intento por prevenir víctimas mortales y garantizar la seguridad de la población.

La alerta permanecerá vigente entre el 30 de junio y el próximo 1 de julio, según ha informado el Gobierno, por lo que se prevé que solo el puerto siciliano de Messina permanezca en la zona amarilla.

La lista incluye 22 ciudades grandes donde las temperaturas han alcanzado niveles peligrosos para la salud, pero también otras que se sitúan en alerta naranja, como Trieste, Cagliari y Catania.

Así, el número de ciudades en alerta roja ha pasado de 18 a 25 --de un total de 27-- desde el pasado 26 de junio. Previamente, eran solo once. Además, las autoridades meteorológicas del país han alertado de que el choque de masas de aire caliente y frías podrían dar paso a fuertes tormentas en zonas del norte del país, acompañadas incluso de granizo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que se han contabilizado más de 1.300 muertes adicionales en el continente europeo en la última semana, desde el 21 de junio, coincidiendo con una ola de calor que ha afectado a gran parte del continente.

La OMS, según ha destacado, colabora ya con los países y otras organizaciones para afrontar esta amenaza con preparación, prevención y una mayor respuesta de los sistemas sanitarios. "En particular animamos a los países europeos a aplicar planes de acción para el calor dentro de un programa más amplio para proteger la salud frente al cambio climático", ha planteado.