Italia se ofrece a acoger negociaciones entre Líbano e Israel

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/Mauro Scrobogna

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se ha ofrecido a acoger negociaciones en Roma entre Líbano e Israel durante una visita a la capital libanesa, Beirut, un día antes de las conversaciones previstas en Washington entre las partes.

"Es muy importante que las reuniones que comienzan mañana (este martes) en Washington den frutos en forma de un alto el fuego. Italia está dispuesta a albergar las negociaciones entre Líbano e Israel para alcanzar la estabilidad", ha dicho Tajani, según un mensaje de la Presidencia libanesa del que se ha hecho eco el Ministerio.

El titular de Exteriores --que se ha reunido durante la jornada con el presidente libanés, Joseph Aoun-- ha informado desde Beirut que ha pedido a Israel que detenga "las agresiones" contra los civiles libaneses y contra los efectivos de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

Tajani, que ha definido a Líbano como "país hermano", ha trasladado a Aoun la solidaridad de Italia por los "inaceptables" ataques de Israel contra la población civil, afirmando que reforzarán su compromiso humanitario en el país a través de las iniciativas de cooperación impulsadas por la cartera de Exteriores.

Asimismo, ha reafirmado el apoyo de Roma a las instituciones libanesas, en particular a la Presidencia, así como el compromiso de Italia de "fortalecer las capacidades del Ejército libanés mediante su misión militar bilateral".

"En el marco de nuestro compromiso militar y de formación de las Fuerzas Armadas libanesas, he ofrecido al presidente Aoun la ayuda de Italia para contrarrestar la financiación ilícita al terrorismo y prevenir también nuevos ataques por parte de Hezbolá. El Gobierno hará todo lo posible por alcanzar la paz y poner fin al sufrimiento del pueblo libanés. Hay que evitar a toda costa otra escalada como la de Gaza", ha argüido.

Israel ha insistido estos días en que la tregua anunciada esta semana entre Irán y Estados Unidos no incluye a Líbano e incluso ha acrecentado sus ataques contra este país, cuando el pasado miércoles lanzó una oleada de bombardeos que mató a más de 300 personas, según cifras del Ministerio de Sanidad libanés.