Italia pide a Irán llegar pronto a un acuerdo de alto el fuego y reabrir Ormuz

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, durante una rueda de prensa en el Palacio Chigi de Roma. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha reclamado este miércoles a su homólogo de Irán, Abbas Araqchi, que llegue pronto a un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos que permita a su vez la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

"Es fundamental llegar rápidamente a un acuerdo sobre el alto el fuego que garantice la reapertura segura del estrecho de Ormuz y confirme el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní", ha indicado Tajani tras mantener una conversación con su par iraní.

"Lo he animado a trabajar rápidamente en una solución constructiva de la crisis en Irán y a relanzar relaciones positivas con los países vecinos del Golfo", ha indicado en un mensaje en redes sociales, tras trasladar a Teherán la voluntad de Roma de "contribuir activamente" para que avance el diálogo y se refuerce la estabilidad en toda la región, incluyendo Líbano, donde se pactó un alto el fuego tras quedar fuera del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán a principios de abril para el cese temporal de las hostilidades.

Sobre Líbano, el ministro italiano ha insistido en que el alto el fuego "duradero" en ese país es una "prioridad", en un mensaje en el que ha reiterado la necesidad de comprometerse con "una paz estable y compartida".

Esta llamada llega tras la prórroga del alto el fuego temporal anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que mantendrá "hasta" que las autoridades iraníes presenten una propuesta y concluyan las negociaciones, en lo que representa una tregua indefinida que justifica por las supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final a negociar con Washington.

IRÁN CRITICA EL "SILENCIO DE LOS EUROPEOS" ANTE LOS ATAQUES DE EEUU

Por su lado, el Ministerio de Exteriores iraní ha informado de que Araqchi insistió en que la crisis en Ormuz es "resultado directo de la ilegalidad y arbitrariedad de Estados Unidos en su agresión militar contra un Estado independiente miembro de la ONU".

"Como estado ribereño del estrecho de Ormuz, Irán ha adoptado medidas conforme al Derecho Internacional para proteger su seguridad nacional frente a la agresión y amenaza de Estados Unidos e Israel, y la responsabilidad de las consecuencias de esta situación sobre la economía mundial recae en los agresores", ha indicado el titular de Exteriores iraní en su llamada con su homólogo italiano.

Ante Tajani, ha subrayó la responsabilidad de "todos los gobiernos" de condenar las graves violaciones de los agresores a la Carta de Naciones Unidas y el Derecho internacional.

Del mismo modo, ha condenado los ataques a instalaciones nucleares de Irán, incidiendo en el "inaceptable silencio" de los países europeos ante lo que ha tachado de "violación criminal", atribuyendo la erosión del Derecho Internacional por las actitud europea y sus "dobles raseros".