El neofascista Fuerza Nueva afea a Salvini su pretensión de eludir el aborto en la conferencia de Verona

Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA

Actualizado 30/03/2019 12:57:57 CET

VERONA (ITALIA), 30 Mar. (Reuters/EP) -

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, será finalmente uno de los oradores de este sábado en la conferencia internacional contra el aborto que se celebrará en la ciudad de Verona, a pesar de las protestas y las críticas contra el contenido del evento.

El Congreso Mundial de las Familias, que se prolongará hasta mañana, está reuniendo a activistas contra el aborto, el divorcio y el matrimonio homosexual de los Estados Unidos, Europa y África en esta ciudad del norte de Italia.

Salvini ha querido restar importancia a su asistencia y ha asegurado que no tiene intención de disputar "las conquistas sociales". "No estamos hablando de revisar el aborto, los (derechos) de divorcio o la libertad de elección para mujeres y hombres. La intención es la de ayudar a las familias italianas", ha manifestado.

Antes del discurso de Salvini, los movimientos de derechos civiles, feministas, LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) planeaban realizar una manifestación de protesta para atraer a 20.000 personas, en medio de la estricta seguridad policial.

En cambio, desde el partido neofascista Forza Nuova (Fuerza Nueva), han criticado a Salvini. "Ayer el señor Salvini realizó unas delcaraciones concretas (...) y calificó el aborto como conquista social. Lo hace porque no quiere perder votos en las elecciones europeas", ha apuntado el portavoz del partido, Luca Castellini desde Verona.

Castellini ha calificado de hipócrita a Salvini y ha anunciado una recogida de firma para la convocatoria de un referéndum contra el aborto. Forza Nuova obtuvo un 0,4 por ciento de votos en las elecciones generales de 2018.

Los organizadores de la conferencia han pedido al Gobierno italiano que ofrezca exenciones fiscales u otras formas de apoyo financiero a las familias numerosas, como parte de los esfuerzos para elevar la tasa de natalidad históricamente baja del país.

En la jornada matinal del sábado ha intervenido el patriarca Ignacio José III de Antioquía: "La revolución sexual ha sido una fuente de degradación, lo que llevó a muchos suicidios que en esos años, más de 70.000 en Estados Unidos", ha asegurado el religioso sirio. "La revolución sexual de los años 70 quería hacer creer a los jóvenes que eran libres, que solo podían tener placer", ha reprochado.

Anteriormente, el neurocientífico Massimo Gandolfini ha destacado que "en 1978 se creía que el feto era una masa de células". "Ahora tenbemos el ultrasonido tridimensional y sabemos que no es así. El artilugio sirve para decirle a los demás, que no tienen esta sensibilidad, 'mira cómo las cosas no son así'", ha argumentado.

El viernes, los activistas contra el aborto repartieron fetos de plástico en la conferencia. Afuera, la convocatoria "Libre para decidir" ha protestado contra estas posturas y la expresidenta de la Cámara de Representantes Laura Boldrini ha reprochado por "monstruoso" referirse a un feto como "artilugio". "El mensaje terrible es que las mujeres que con sufrimiento piden interrumpir el embarazo, son asesinas. Es inaceptable", ha afirmado.

"Nadie está amenazando a la familia tradicional, pero vemos en cambio cómo las parejas homosexuales son continuamente amenazadas", ha reprochado.

Si bien el partido de la extrema derecha de Salvini, la Liga, ha respaldado el evento, su aliado de la coalición, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) lo ha calificado de "medieval". El M5S --de raíz contestataria-- y la Liga de Salvini comparten un gobierno de coalición que supone a veces complejos equilibrios entre unas formaciones muy distintas.