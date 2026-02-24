Italia subraya que es "estratégico y prioritario" para Europa poner fin a la invasión rusa de Ucrania

Archivo - La primera ministra de Italia, Girogia Meloni, en una imagen de archivo - Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha calificado este martes de "estratégico" y "prioritario" para Europa el poner fin a la invasión rusa de Ucrania y, en el marco de su cuarto aniversario, ha condenado, esta "injustificada y brutal" agresión.

"La resolución del conflicto representa un interés estratégico europeo prioritario, esencial para garantizar la seguridad del continente y, por tanto, de Italia", ha expresado el Ejecutivo encabezado por Giorgia Meloni como primera ministra.

Al respecto, la Administración italiana ha asegurado contribuir "con determinación" a los esfuerzos internacionales para promover una paz "justa y duradera", razón por la cual, ha agregado, "apoya y acompaña" el proceso negociador promovido por Estados Unidos, así como participa en las actividades de la Coalición de Voluntarios para definir "sólidas garantías de seguridad" para Ucrania.

A su vez, la Administración italiana ha reafirmado su apoyo, solidaridad y cercanía con las instituciones y pueblo ucraniano, avanzando que continuará contribuyendo a los esfuerzos de la comunidad internacional destinados a crear unas condiciones en las que la población ucraniana "pueda vivir en paz, con pleno respeto de la soberanía y de la integridad territorial".

Tras señalar que el compromiso humanitario se erige como una "base" para la "futura labor de reconstrucción de la nación", el Ejecutivo ha recordado su contribución al suministro de generadores y calderas para apoyar al sistema energético ucraniano, que es "fundamental" para la resiliencia civil.

En esa línea, también se ha referido a la puesta en marcha de una iniciativa para el suministro de equipos sanitarios destinados a las unidades materno-infantiles de los hospitales situados en las zonas más castigadas por los ataques.