Jamenei asegura que Trump no podrá "destruir" Irán en medio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní

Archivo - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante un acto oficial en Teherán (archivo) - -/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha asegurado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá "destruir" la República Islámica, al tiempo que ha advertido a Washington con el posible hundimiento de un destructor desplegado recientemente en Oriente Próximo.

"El presidente estadounidense ha dicho que, desde hace 47 años, Estados Unidos no ha sido capaz de destruir a la República Islámica. Es una buena confesión. Le digo que él tampoco será capaz de lograrlo", ha afirmado durante un discurso, según una transcripción publicada por su oficina.

Asimismo, ha resaltado que Trump "dice todo el rato que tienen la fuerza militar más fuerte del mundo, pero la fuerza militar más fuerte del mundo puede ser golpeada tan duro que no pueda levantarse de nuevo".

"Los estadounidenses dicen constantemente que han enviado un destructor hacia Irán. Desde luego, un destructor es una pieza peligrosa de material militar. Sin embargo, más peligroso que el destructor es el arma que puede mandarlo al fondo del mar", ha recalcado.

Jamenei ha acusado además a Washington de "intentar dominar a la nación iraní" con sus "amenazas" y "exigencias", en el marco del proceso de conversaciones indirectas para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, al tiempo que ha afirmado que "la nación iraní y su cultura no jurarán lealtad a líderes como los corruptos que están en el poder hoy en Estados Unidos".

"Si va a haber negociaciones, es absurdo y erróneo determinar el resultado de las mismas por adelantado. Dicen que hablemos de este tema o este otro para un acuerdo, pero por qué intentan determinar el resultado, que hay que lograr este acuerdo concreto. Eso es absurdo. Es lo que el presidente y senadores de Estados Unidos están haciendo", ha argumentado.

Las palabras de Jamenei han llegado horas después del inicio de una nueva ronda de contactos indirectos en la ciudad suiza de Ginebra, tras reiniciar recientemente sus negociaciones para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní, en el marco de las amenazas de Trump sobre un posible ataque contra el país asiático.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

"CORRUPTOS" Y "SEDICIOSOS" EN LAS PROTESTAS

Por otra parte, ha tenido palabras para las recientes manifestaciones por la crisis económica en el país y ha lamentado "el derramamiento de sangre", después de que las autoridades cifraran en más de 3.000 los muertos por la represión de las movilizaciones, una cifra que una ONG con sede en Estados Unidos ha situado en más de 7.000 fallecidos.

"Algunos eran corruptos, sediciosos y golpistas", ha criticado, antes de "dividir en tres categorías" a las víctimas de los disturbios: "las fuerzas que defendían la seguridad y la salud del sistema", "los que se encontraban en la zona" y "los que fueron engañados, actuaron de forma inocente y se unieron a los sediciosos", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Los segundos han sido descritos como personas atrapadas por los enfrentamientos, y por lo tanto "mártires", mientras que los terceros son personas que "cometieron un error" y que "también son considerados mártires por las autoridades". "El círculo de nuestros mártires es amplio", ha lamentado.

"A excepción de los compañeros y líderes de la sedición, así como de aquellos que aceptaron dinero y armas del enemigo, el resto (...) son nuestros hijos. Pedimos clemencia para ellos. Pedimos perdón, ya que cometieron un error", ha manifestado Jamenei, quien ha reiterado que entre ellos están los integrantes de los tres grupos citados anteriormente.

Las autoridades de Irán anunciaron el viernes la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica, que se saldaron con miles de muertos, entre denuncias de Teherán sobre la presencia de "terroristas" infiltrados y las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por la dura represión.

El Gobierno iraní ha denunciado en numerosas ocasiones la presencia de "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.