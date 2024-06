Jamenei vota en las elecciones presidenciales en Irán y reitera su llamamiento a una participación "entusiasta"

El líder supremo recalca que la participación popular "es la esencia del sistema" de la República Islámica



MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha votado este viernes en las presidenciales anticipadas por la muerte en mayo del entonces mandatario, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero y ha reiterado su llamamiento a la población para una participación "entusiasta" en la votación, en la que cuatro candidatos aspiran al cargo.

"El día de las elecciones es uno de felicidad y alegría para los iraníes. Especialmente cuando la elección es la del presidente, ya que el futuro del país será decidida por la elección de la gente", ha dicho Jamenei tras votar, momento en el que ha pedido una participación "entusiasta" y "un aumento" de la participación respecto a las legislativas, cuando estuvo en mínimos históricos.

Así, ha recalcado que "esto es una necesidad para la República Islámica". "La palabra 'república' en 'República Islámica' indica la presencia del pueblo, que es la esencia de este sistema. Por ello, la durabilidad, la consistencia, el honor y la reputación de la República Islámica ante el mundo dependen de la presencia del pueblo", ha argumentado, según un comunicado publicado por su oficina a través de su página web.

"Por ello, recomiendo a nuestro querido pueblo que se tome en serio la votación y participe en esta importante prueba política", ha manifestado Jamenei, quien ha cuestionado a aquellos con "dudas", cuando votar "es algo que no tiene coste, no requiere esfuerzo, tiempo ni presión, si bien cuenta con muchos beneficios". "No duden, especialmente en lo relativo al punto mencionado sobre que la estabilidad de la República Islámica depende de la presencia del pueblo", ha argumentado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que una alta participación "demuestra la validez y la integridad del sistema de la República Islámica" y en que "la presencia del pueblo es algo necesario y obligatorio". "Espero que, si Dios quiere, se elija al mejor y más útil para el país y que los próximos años sean buenos y favorables y que el pueblo esté satisfecho con su elección", ha zanjado.

La votación tiene lugar después de que los dos candidatos ultraconservadores, Amirhosein Qazizadé Hashemi y Alireza Zakani, anunciaran que se retiraban de la carrera a la Presidencia y apelaran a aglutinar el voto en alguno de los conservadores favoritos, Mohamad Baqer Qalibaf y Said Jalili, ante la esperanza del único reformista, Masud Pezeshkian, de al menos forzar una segunda vuelta.

La retirada de los ultraconservadores llegó después de que el expresidente Hasán Rohani, un moderado que estuvo en el poder entre 2013 y 2021 --cuando fue sucedido por Raisi--, hiciera un llamamiento a la población a votar a Pezeshkian,

Por su parte, Jamenei criticó veladamente esta misma semana a Pezeshkian al afirmar que "aquel que muestra la más mínima oposición a la revolución (...) o al sistema islámico, no es útil ni bueno" para la población, tras las críticas del político reformista a la represión de las protestas desatadas tras la muerte de Mahsa Amini y su petición de volver al acuerdo nuclear de 2015.

Además de Jalili, Qalibaf y Pezeshkian, otro candidato conservador, Mosfatá Purmohamadi, aspira a la Presidencia, en una votación que tiene lugar apenas unos meses después de las legislativas, marcadas por la baja participación --en mínimos históricos--, por los llamamientos al boicot por parte de la oposición para denunciar la represión por parte de las autoridades.