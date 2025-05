Japón convoca al embajador de Israel en señal de protesta por el tiroteo a una delegación internacional en Cisjordania

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han convocado este jueves al embajador de Israel en el país, Gilad Cohen, en señal de protesta por el tiroteo a manos del Ejército israelí registrado la víspera contra una delegación de diplomáticos internacionales durante una visita a la ciudad de Yenín, en Cisjordania.

El viceministro de Exteriores japonés, Takehiro Funakoshi, ha criticado lo sucedido y ha recordado que había representantes japoneses en la delegación, si bien ninguno de ellos resultó herido por los disparos de las fuerzas israelíes.

"Los diplomáticos se encontraban inspeccionando el campo de refugiados de Yenín, en la zona norte de Cisjordania, cuando las fuerzas de Israel realizaron varios disparos de advertencia", señala el Ministerio en un comunicado.

"Rechazamos contundentemente estos actos, que no deberían haber sucedido y no deben repetirse. El Gobierno manifiesta su protesta y exige una explicación por este incidente para que no vuelva a tener lugar. Japón expresa su más profunda preocupación por la reocupación de Gaza y la expansión de las operaciones militares en la zona, al tiempo que pide la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de forma inmediata", recoge el texto.

Funakoshi ha aprovechado la ocasión para expresar además sus "condolencias" por la muerte de dos empleados de la Embajada de Israel en el tiroteo que tuvo lugar en Washington, la capital de Estados Unidos. "El terrorismo no debe estar permitido en ningún lugar del mundo", ha puntualizado.