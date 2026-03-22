Japón descarta negociar en solitario con Irán para asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha rechazado este domingo la posibilidad de mantener contactos bilaterales exclusivos con Irán para garantizar el paso de sus embarcaciones por el estratégico estrecho de Ormuz, pese a informaciones publicadas la víspera que ponían de manifiesto la disposición de Teherán a facilitar a Tokio la navegación por este paso.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha asegurado que esa opción no figura en la agenda del Ejecutivo nipón: "No es algo que estemos considerando en este momento", ha afirmado durante una entrevista para Fuji Television recogida por la agencia de noticias Bloomberg.

En su lugar, ha subrayado, Tokio trabaja para asegurar "condiciones en las que todos puedan pasar", destacando la relevancia de preservar la libertad de navegación.

Así las cosas, Motegi ha indicado que alrededor de 45 buques vinculados a Japón continúan viéndose afectados en esta vía marítima, clave para el suministro energético global, y ha recalcado que el Gobierno nipón asumirá su responsabilidad en materia de protección, al tiempo que ha reiterado su rechazo a incrementar las compras a Rusia, país sometido a sanciones internacionales. El suministro a través de Ormuz resulta --a su juicio-- más asumible para los socios europeos.

DESMINADO DEL ESTRECHO

En este contexto, no obstante, el Ejecutivo japonés no ha desechado del todo la idea de desplegar a sus Fuerzas Armadas para el desminado del estrecho, si se alcanza un alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Si se produjera un alto el fuego total, hipotéticamente hablando, entonces podrían surgir cuestiones como el desminado. Esto es puramente hipotético, pero si se estableciera un alto el fuego y las minas navales crearan un obstáculo, creo que sería algo a tener en cuenta", ha manifestado en otra parte de la misma entrevista transcrita por la agencia japonesa de noticias Kyodo.

A este respecto, Motegi ha ensalzado la tecnología japonesa de desminado, asegurando que "está al más alto nivel del mundo".

En otro orden de cosas, el titular de exteriores de Japón ha confirmado la liberación de uno de los dos ciudadanos japoneses retenidos en Irán y ha anunciado su inminente regreso a su país, tras hallarse recluido desde el año pasado.

En cambio, otro ciudadano japonés que fue arrestado a principios de este año permanece aún bajo custodia, si bien Motegi ha aseverado que está "trabajando para conseguir su pronta liberación", manteniendo en todo momento el contacto con su familia y "otras partes interesadas".

Estas declaraciones llegan después de que ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, evidenciase este sábado la disposición de Teherán a permitir el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz en una entrevista telefónica para Kyodo. No obstante, Motegi ha precisado que la posibilidad de un trato preferente no ha sido objeto de debate en conversaciones recientes entre ambas partes.

El estrecho de Ormuz concentra una cuarta parte del tráfico marítimo mundial de petróleo, lo que convierte la seguridad en su tránsito en un asunto prioritario para los países dependientes de la importación energética. Japón adquiere prácticamente la totalidad de su crudo en el exterior y más del 90 por ciento procede de Oriente Próximo.