Japón enviará personal al Centro de Coordinación de EEUU para verificar el alto el fuego en Gaza

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha informado este lunes de que colaborará con el Centro de Coordinación Civil-Militar puesto en marcha por Estados Unidos para verificar el alto el fuego en la Franja de Gaza, en un anuncio del ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, en el marco de su viaje a Oriente Próximo.

Tras visitar en Israel la sede del Centro de Coordinación liderado por Estados Unidos el titular de Exteriores japonés explicó que Tokio está listo para contribuir al órgano puesto en marcha por Washington para coordinar la entrada de ayuda humanitaria y controlar la vigencia del alto el fuego.

En concreto, el Ministerio de Exteriores japonés informa de el embajador para la Reconstrucción de Gaza, Takeshi Okubo, y un especialista en ayuda humanitaria serán desplegados en el marco del centro. Así, Motegi expresó la voluntad de colaboración de Japón con el centro y con la firme "implementación sin problemas de la ayuda humanitaria y la recuperación y reconstrucción de Gaza".

REUNIONES CON ISRAEL Y PALESTINA

Motegi ha tenido ocasión durante su visita de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Exteriores, Gideon Saar, a los que pidió "acciones apropiadas" para proteger a los civiles en Gaza y garantizar el acceso humanitario.

En otra cita con el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha valorado los lazos con Japón insistiendo en la importancia de dar pasos en el plan de paz para Gaza diseñado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyendo la entrega de los restos mortales del último rehén.

"Esperamos la participación de Japón en el plan 'del día después', planificando la implementación de la iniciativa de Trump, que constituye la base para desarmar a Hamás y avanzar", ha señalado Herzog, en un comunicado de su oficina, en la que recalca que "el terrorismo está fuera de toda consideración" en el futuro de la Franja.

Motegi por su parte ha insistido en que Tokio está preparado para participar activamente del plan integral de Trump para el futuro de Gaza.

El ministro japonés se ha reunido con el vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, y el primer ministro, Mohamed Mustafa, ante los que ha defendido el apoyo a la solución de dos Estados y la "coexistencia" de un futuro Estado palestino con Israel. Motegi ha aprovechado para anunciar una ayuda económica para la reconstrucción de enclave palestino.