Japón insiste a Rusia en la liberación de un periodista un mes después de su detención

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, durante una rueda de prensa en Tokio. - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón siguen esperando la liberación inmediata de un periodista del diario 'Hokkaido Shimbun' cuando se cumple un mes de su detención en Rusia por supuesto espionaje, si bien las autoridades rusas no han emitido cargos contra él.

"Japón ha solicitado a Rusia, a distintos niveles, que libere inmediatamente al ciudadano japonés, que actúe teniendo en cuenta consideraciones humanitarias y que le garantice un trato justo e imparcial", ha declarado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.

Estas palabras llegan después de que el portavoz del Ejecutivo japonés, Minoru Kihara, señalará que Tokio seguirá presionando para lograr su liberación y seguirá aplicando sanciones a Rusia por la invasión a gran escala de Ucrania.

El periodista, identificado como Yuki Imai, fue detenido en la región de Sajalín, en el oeste del país y fue posteriormente llevado a un centro de detención en Moscú.

Motegi pudo reunirse con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante la cita del G20 de Atlanta a finales de octubre, encuentro en el que reclamó la liberación de Imai, en lo que se cree que puede ser otra detención por parte de Rusia para plantear un canje de prisioneros, como sucedió con Evan Gershkovich, periodista del diario estadounidense 'The Wall Street Journal' que formó parte de un intercambio de prisioneros en agosto de 2024 tras más de un año detenido en Rusia acusado de espionaje.