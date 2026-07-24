Japón "lamenta" los nuevos aranceles anunciados por EEUU pero espera el cumplimiento de acuerdo bilateral

Archivo - El portavoz gubernamental, Minoru Kihara. - Europa Press/Contacto/Kento Nara - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno japonés ha considerado "lamentable" el anuncio de nuevos aranceles de Estados Unidos contra 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado, aunque ha confiado en que siga adelante el acuerdo comercial bilateral alcanzado el año pasado con Washington y no se apliquen recargos adicionales.

El portavoz gubernamental Minoru Kihara ha afirmado en rueda de prensa que, en todo caso, el compromiso de Tokio y Washington con el acuerdo comercial bilateral y su aplicación siguen sin cambios.

"El acuerdo alcanzado el año pasado entre Japón y Estados Unidos sigue sin cambios. Ya hemos confirmado que Estados Unidos no impondrá ningún arancel adicional más allá de lo establecido en el acuerdo", ha indicado el portavoz japonés en declaraciones recogidas por la agencia Jiji Press.

Esta medida anunciada por Washington viene a reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por su administración durante 150 días, que expiraba en medianoche. Según las autoridades norteamericanas, "décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro" por lo que justifica esta nueva medida arancelaria es que "es hora de que los socios comerciales hagan lo mismo" con respecto a la prohibición de importación de mano de obra forzada.